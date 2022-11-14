SEAISI: 2022 yılı da zorlu geçiyor

Pazartesi, 14 Kasım 2022 15:56:20 (GMT+3) | İstanbul

Dünya genelinde iki yıldır devam eden karantina kısıtlamalarının ardından, Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) sonunda Asya çelik sektörü temsilcilerini ve diğer katılımcıları 14-18 Kasım tarihlerinde Malezya’da gerçekleştirdiği konferansta bir araya getirmeyi başardı. SEAISI konferansta, ASEAN-6 ülkelerinin 2022 yılının ilk yarısına ilişkin çelik sektörü verilerini ve yılın tamamına yönelik öngörülerini paylaştı. Ancak piyasa oyuncuları, sektörün bu yıl karşılaştığı sayısız zorluk nedeniyle söz konusu öngörüleri “fazla iyimser” olarak değerlendirdi.

Bu yılın ilk yarısında ASEAN bölgesinde (altı ana ülkenin talebi baz alınarak hesaplanan) çelik tüketimi, çoğunlukla Malezya, Endonezya ve Vietnam’ın iyi performansları sonucu yıllık %2 artışla 35,6 milyon mt oldu. Bu artışta en büyük destek, çelik ihracatının yıllık %15 artması sayesinde tüketimini yıllık %30,4 artışla 3 milyon mt’a çıkaran Malezya’dan geldi. Malezya’yı yıllık %1,5 artışla 6,6 milyon mt çelik tüketen Endonezya takip etti. Çelik tüketimi Vietnam’da yıllık yaklaşık %1,8 artışla 10,9 milyon mt olurken, Singapur’da yatay seyrederek 1,3 milyon mt oldu. Öte yandan, çelik talebi Filipinler’de yıllık %4 düşüşle 4,6 milyon mt ve Tayland’da ise yıllık %14 düşüşle 8,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ayrıca SEAISI, ASEAN bölgesinde çelik talebinin 2022’de yıllık %3,6 artışla 77,9 milyon mt olmasını öngördüğünü ifade etti. Ancak bu tahmin, Çin ve Güneydoğu Asya bölgesinde yavaşlayan taleple birlikte görülen yüksek enflasyon ve dalgalanan fiyatlar nedeniyle ciddi küresel risklerle karşı karşıya. SEAISI Genel Sekreteri Yeoh Wee Jin, “2022, yüksek emtia fiyatları, Ukrayna’da devam eden savaşın gıda ve enerji tedarik zincirini olumsuz etkilemesi sonucu görülen yüksek enflasyon ve Çin ekonomisinin kötüye gitmesiyle birlikte yine zorlu bir yıl yaşanıyor,” şeklinde konuştu.

SEAISI Başkanı Silmy Karim ise, “Ukrayna’da savaş devam ederken, Asya piyasası zarar etmemek adına bölgesel ticareti artırmalı ve ithalatı azaltmalı,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu tüketim tahmini, çelik sektörünün karşılaştığı çeşitli zorluklar nedeniyle birçok piyasa kaynağı tarafından “fazla iyimser” olarak değerlendirildi. Jin, “Kritik nokta, Çin’de Covid-19 önlemlerinin emlak krizine yol açarak ASEAN çelik endüstrisini etkilemesi oldu,” şeklinde konuştu. Vietnamlı bir üreticinin temsilcisi ise, “ASEAN bölgesinde ciddi üretim kesintileri görüyoruz ve en kötü durum, üretimini şu ana kadar durdurmamış olan üreticilerin yaklaşık %30 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdiği Vietnam’da görülüyor,” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak Vietnam Çelik Birliği’nin bir temsilcisi, çelik tüketiminin muhtemelen bu yıl düşeceğini ve 2023’te daha da kötü olabileceğini belirterek, “2023’ün ikinci yarısında iyileşme olabileceğini umuyoruz, ancak piyasa çok belirsiz,” şeklinde konuştu.