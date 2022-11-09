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Saudi Steel Pipe Co.’nun net kârı Ocak-Eylül döneminde düştü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 12:21:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi boru üreticisi Saudi Steel Pipe Co., bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına yönelik ön mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 15,92 milyon SAR seviyesine kıyasla 16,79 milyon SAR (4,47 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 83,32 milyon SAR’a kıyasla %145,78 artarak 204,78 milyon SAR (54,48 milyon $) oldu.

Aynı çeyrekte şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 10,60 milyon SAR seviyesine kıyasla %200,5 artışla 81,35 milyon SAR (21,64 milyon $) seviyesine yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında Saudi Steel Pipe net kârının yıllık %0,64 düşüşle 43,07 milyon SAR (11,46 milyon $) seviyesine düştüğünü, satış gelirinin yıllık %127,64 artarak 600,68 milyon SAR (159,77 milyon $) olduğunu ve AVFÖK’ünün yıllık %315 artışla 96,81 milyon SAR (25,75 milyon $) seviyesinde kaydedildiğini de bildirdi.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu Mali Sonuçlar 

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