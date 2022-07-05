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Saudi Steel Pipe Co. ve Aramco tedarik sözleşmesi imzaladı

Salı, 05 Temmuz 2022 11:38:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Saudi Steel Pipe Co. petrol ve doğal gaz borusu tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile 58 milyon SAR (15,45 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında, Saudi Steel Pipe Aramco’ya önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek.

Söz konusu şirketler 23 Mayıs tarihinde de benzer bir tedarik sözleşmesi imzalamıştı.

Saudi Steel Pipe’ın OCTG Boru, hat borusu ve API boru dahil olmak üzere geniş bir ürün gamı bulunuyor ve bunun yanı sıra şirket alıcılarına gerekli teçhizatları ve hizmetleri de sunuyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

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