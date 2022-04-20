Şanghay yönetimi sanayi faaliyetlerinin yeniden başlaması için yönerge yayımladı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 17:19:34 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu 16 Nisan tarihinde işletmelerin düzenli ve etkili bir şekilde faaliyetlerine ve üretimlerine yeniden başlamalarını teşvik etmek amacıyla şehirdeki faaliyetlerine ve üretimlerine yeniden başlayan sanayi işletmelere yönelik salgın önleme ve kontrol yönergesi yayımladı.

Söz konusu listede Shanghai Automotive Industry Corporation, Tesla ve General Motors gibi 240’tan fazlası otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler dahil 666 işletme yer alıyor. Bazı otomobil üreticileri 18 Nisan tarihinde üretimlerine kaldığı yerden devam etmek amacıyla ön denemelere başladı.

Mart ayının sonundan bu yana Şanghay’da uygulanan tam karantinaya bağlı olarak otomotiv sektöründe üretime ara verildi. Bu nedenle söz konusu yönerge sektörü olumlu etkileyecek.