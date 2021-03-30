Şanghay yönetimi Baosteel’in karbon salımını önemli ölçüde düşürmesini talep etti

Şanghay Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu, 28 Mart tarihinde 2021 yılı için Şanghay Atmosferik Ortam ve İklim Değişikliği Çalışma Planı yayımladı. Plana göre Şanghay belediyesi, değişim hedefinin %90’ı olan 2021 yılı sonuna kadar çelik üretiminde oldukça düşük karbon salım seviyesine ulaşılması hedefini gerçekleştirmesi amacıyla, çelik sektörünü geliştirmek üzere hazırlanan çalışma planını sıkı bir şekilde uygulaması için Baosteel’i teşvik edecek. Gözetleme ve değerlendirme faaliyetleri, Şanghay belediyesi yetkilileri tarafından başlatılacak.
Şanghay Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosu, 2021’de %85 temiz hava seviyesine ulaşmayı ve atmosferdeki hava kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.