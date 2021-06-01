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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası inşaat demiri ve sıcak sac bağlantılarında işlem ücretini artıracak

Salı, 01 Haziran 2021 17:43:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şangay Vadeli İşlemler Borsası, inşaat demiri ve sıcak sac bağlantılarında işlem ücretinin, 3 Haziran tarihi itibarıyla artırılacağını duyurdu.

Buna göre, %2 olanRB2110 inşaat demiri ve HC2110 sıcak sac işlem ücretleri, işlem günü içerisinde işlem tutarının on bini üzerinden %3’e çıkarılacak.

Mayıs ayının ortasından bu yana emtia fiyatlarında kaydedilen hızlı artış, Çin merkezi hükümetinin dikkatini çekmiş ve hükümet artış trendini kontrol altına almak için birçok önlem almıştı. İnşaat demiri ve sıcak sac kontratlarındaki işlem ücreti artışının vadeli çelik fiyatlarındaki aşırı yükselişi hafifletmesi bekleniyor.

Haziran ayında yaklaşan sıcak ve yağışlı havalar sonucunda başlayacak ölü sezonla birlikte çelik talebinin azalması da çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek.


Etiketler: inşaat demiri  Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  uzun ürünler  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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