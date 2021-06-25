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Şanghay karbon salımı izinleri ticaretine yönelik kuralları yayımladı

Cuma, 25 Haziran 2021 11:10:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay Çevre ve Enerji Borsası (SEEE), karbon salımı ticaretine yönelik kuralları yayımlayarak Çin’in karbon salım izinleri ticaretine yönelik adım attığını gösterdi.

Çin’in çevre ve enerji sektörüne yönelik ilk ticaret platformu olan SEEE, ulusal çapta karbon salımı izinlerinin ticaretine ilişkin bir pazar yeri olacak. Çin, Şanghay gibi pek çok şehirde ve eyalette on yıldır pilot projeler uyguluyordu.

İşlemler, haftanın beş günü 9.30-11.30 ve 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Büyük kapsamlı işlemler ise 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Herhangi bir gündeki işlem fiyatı, açılış fiyatı olacak ve o gün işlem yapılmadıysa, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı, açılış fiyatı olarak kabul edilecek. Ayrıca, kapanış fiyatı, o günkü tüm işlemlerin ağırlıklı ortalaması olurken, bir sonraki gün herhangi bir işlem yapılmaması halinde, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı bir sonraki işlem gününün kapanış fiyatı olarak kabul edilecek.

İşlem fiyatlarının belirlenmesinde, bir önceki işlem gününün kapanış fiyatının ± %10’u baz alınacak.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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