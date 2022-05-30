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Şanghay ekonomik iyileşmeyi ve canlanmayı hızlandıracak planını açıkladı

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 12:29:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

29 Mayıs tarihinde Şanghaylı yetkililer vergi ödemelerini askıya alma, konut kirası affının kapsamının genişletilmesi, şirketlere yönelik ücretleri çeşitli kanallar aracılığıyla azaltma, vergi iadelerini artırma ve vergileri düşürme, şirketlere istihdamı dengelemesine yardımcı olmak adına ödenek verme, faaliyet ve üretimin yeniden başlamasını çok yönlü ve düzenli bir şekilde destekleme, yabancı yatırım ve ticareti çeşitli önlemler aracılığıyla dengeleme ve otomobil tüketimini güçlü bir şekilde destekleme dahil olmak üzere, ekonomik iyileşme ve canlanmayı hızlandıracak bir plan yayımladı.

Örneğin, 2022 yılının sonunda Şanghay’da 40.000 adet daha ticari olmayan aracın kaydedilmesi beklenirken, binek araç alım vergisi belirli bir dönemde Çin’in o zamanki politikasına bağlı düşürülecek. Buna ek olarak, kendi binek araçlarını hurdaya çıkaran veya takas eden ve yeni elektrikli araç alan müşterilere 10.000 RMB (1.497$) verilecek.

Piyasa kaynakları, bu politikaların Şanghay’ın ekonomik gelişimini yaklaşık iki aylık karantinanın ardından olumlu etkileyeceğini belirtti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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