Şanghay 2021-2025 yılları arasında yüksek kaliteli ekipman imalatı sektörüne yoğunlaşacak

Çarşamba, 22 Aralık 2021 14:45:27 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay yönetimi, yüksek kaliteli ekipman imalatı sektörüne ilişkin 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı yayımladı.

Buna göre, Şanghay, akıllı imalat ekipmanları, havacılık ekipmanları, gemi ve denizcilik ekipmanları, yüksek kaliteli enerji ekipmanları, enerji tasarrufu ve çevre koruma ekipmanları, yüksek kaliteli tıbbi ekipman, mikroelektrik ekipmanları ve raylı taşıma sistemleri ile inşaat makineleri gibi diğer yüksek kaliteli ekipmanlar alanları üzerinde yoğunlaşacak.

Bu sayede, yüksek kalite çelik talebi artacak.