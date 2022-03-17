Sangang Minguang’ın net karı 2021’de %55,69 arttı

Perşembe, 17 Mart 2022 12:25:19 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Fujian eyaletinde bulunun çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang) 2021 yılına dair mali ön raporunu yayımladı. Buna göre, şirketin faaliyet gelirinin yıllık %29,02 artışla 62,75 milyar RMB (9,8 milyar $) olması beklenirken, net karının ise yıllık %55,69 artışla 3,98 milyar RMB (620 milyon $) seviyesine ulaşması bekleniyor.

Şirket, çelik endüstrisinin 2021 yılında iyi bir performans göstermesi ve çelik fiyatlarının yükselmesinden faydalanarak iyi bir performans sergiledi.