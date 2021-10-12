Sangang Minguang net kârının üçüncü çeyrekte %28,16 düşmesini bekliyor

Salı, 12 Ekim 2021 11:50:25 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang) net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %28,16 düşüşle 574 milyon RMB (89 milyon $) seviyesinde yer almasını beklediğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, üretime getirilen kısıtlamaların, Sangang Minguang’ın ham çelik üretimini olumsuz etkilediği ve bunun sonucunda, şirketin net kârının düştüğü belirtildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirketin net kârının yıllık %67,32 artışla 3,3 milyar RMB (510 milyon $) seviyesine çıkması bekleniyor. Aynı dönemde, şirketin ürün yapısında yaptığı değişikliklerin çelik fiyatlarının artmasına ve faaliyet performansının iyileşmesine katkı sağladığı eklendi.