Sangang Minguang ilk çeyrekte net kârında %51-70 artış bekliyor

Perşembe, 15 Nisan 2021 15:08:36 (GMT+3) | Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Sangang Minguang Co. (Sangang Minguang) 14 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde net kârının yıllık bazda %50,69-70,12 artışla 860-980 milyon RMB (132-150 milyon $) aralığında olmasını beklediğini belirtti.

Söz konusu dönemde, ülkede çelik talebi artıp çelik fiyatları yükselirken, Sangang’ın çelik üretimi önceki yılın ayn dönemine kıyasla daha faza oldu. Bu durum şirketin net kârı için artış beklemesinde rol oynadı.

1$ = 6,5297 RMB