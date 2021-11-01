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Sanayi aboneleri için doğal gaza %48,4 zam geldi

Pazartesi, 01 Kasım 2021 16:36:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Botaş bugün yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatlarını %48,4 artırırken, elektrik santralleri için doğal gaz tarifesine %46,8 zam geldiği belirtildi.

Yeni tarifeye göre, sanayi abonelerinin kullanacağı bin metreküp doğal gaz için geçerli olacak tarife 3.500 TL’ye, elektrik üretim santrallerinin kullanacağı bin metreküp doğal gaz için geçerli olacak tarife 4.000 TL’ye yükseldi.

Yapılan açıklamada konut aboneleri için belirlenen tarifenin değişmediği ifade edilirken, artan maliyetlerden dolayı sanayi ve elektrik santralleri için tarifenin yükseltilmesinin kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.


Etiketler: Avrupa  |  benzer haberler »


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