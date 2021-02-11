Samarco’nun üç gün içerisinde 125 milyon $ borç ödemesine karar verildi

Perşembe, 11 Şubat 2021 12:02:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti mahkemesi, Vale ve BHP Billiton’un ortak hissedarı oldukları yerel pelet üreticisi Samarco’nun 8 Şubat tarihinden itibaren üç gün içerisinde alacaklılarına 125 milyon $ ödemesi kararı aldı.

Samarco Ad Hoc Creditors Group olarak bilinen alacaklılar, şirketin 125 milyon $ senet halinde borcu olduğunu belirtti. Grup, bu borcun Samaro’nun kabul edip ödemediği “birçok borcundan biri” olduğunu ve toplamda 2,7 milyar $ ödenmemiş borcu bulunduğunu söyledi.

Bu toplam borcun New York’taki ABD mahkemelerinde beklediği ifade ediliyor. Grup, Samarco’nun mevzuata ilişkin sorunlarla mücadele etmesi sebebiyle üreticiye uzun yıllar daha açmayarak yüksek bir tolerans gösterdiğini, fakat üretici 2019 yılının Ocak ayından beri borç yapılandırmasını reddettiği için Brezilya’da dava açma kararı verdiklerini belirti. Ayrıca başka davalar da açabileceğini aktardı.