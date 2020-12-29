Samarco yılda 7-8 milyon mt pelet üretecek

Vale ve BHP Billiton’ın 50/50 hisseyle sahip oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, yılda 7-8 milyon mt pelet üretmeyi planlıyor.
Şirketin üretim öngörüsü, Germano ve Ubu tesislerinde yeniden üretime başlamasının ardından yapıldı.
Şirket, Ubu tesisinde yalnızca 4 No’lu peletleme biriminde faaliyet gösteriyor.
Samarco, söz konusu öngörünün, şirketin toplam kapasitesinin yalnızca %26’sını oluşturduğunu söyledi.
Şirket ayrıca, 2015 yılının Kasım ayında 19 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yukarı akış yönlü Mariana barajından farklı olarak, şirketin atıklarının %80’ini kuru bir çukurda biriktirmesini sağlayan bir kuru filtreleme sistemi kullanıyor.