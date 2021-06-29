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Samarco hisse senedi ihracıyla 2 milyar $ elde etmeyi planlıyor

Salı, 29 Haziran 2021 10:32:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ve BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, imtiyazlı hisse senedi ihracıyla 2 milyar $ elde etmeyi planlıyor.

Şu an iflas koruması altında olan şirket, 2022 yılında sermaye enjeksiyonu almayı hedefliyor.

SteelOrbis’in edindiği borç yeniden yapılandırma belgesine göre, Samarco’nun, imtiyazlı hisse senedi ihracı yoluyla sermaye artırımını, “şirketin iflastan kurtulma planının fizibilitesi için kesinlikle gerekli” şeklinde nitelendirdiği ortaya çıktı.

Şirket, borç yeniden yapılandırmasını ve iflastan kurtarma planını desteklemek için A grubu ve B grubu yeni imtiyazlı hisse senetleri ihraç edeceğini belirtti. Samarco, önerilen sermaye artırımının genel kurulda toplanacak alacaklıların onayına tabi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, borç yapılandırma planı için mahkemeden onay alınması gerektiğini ekledi.

Samarco, sermaye artırımının, yatırım gibi faaliyetlerin “devamlılığı” için gerekli olduğunu ifade etti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  ekonomi  |  benzer haberler »


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