Salzgitter ve Rio Tinto yeşil çelik üretimini geliştirmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ile düşük karbonlu tedarik zincirleri ve yeşil çelik üretim süreçleri için teknik, lojistik ve kaliteye yönelik konuları incelemek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.
Taraflar Salzgitter’in Almanya'daki SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programında kullanılmak üzere Rio Tinto’nun yüksek kaliteli Kanada ve Avustralya demir cevheri ürünlerinin optimizasyonu üzerinde çalışacaklar.
Şirketler çelik değer zinciri genelinde sera gazı emisyonu sertifikasyonu potansiyelini de inceleyecek.