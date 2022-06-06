Salzgitter ve LKAB karbonsuz üretim için teknik iş birliği anlaşması imzaladı

Pazartesi, 06 Haziran 2022 11:37:24 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB ile çelik sektörünün karbondan arındırılması için teknik iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programına göre karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmek için yüksek kalite pelet kullanımı araştırılıyor.

Doğrudan indirgeme tesislerini ve elektrik ark ocaklarını içeren SALCOS® programı aracılığıyla yeni çelik üretim sürecine geçilebilmesi için çok yüksek kalite pelet gerekiyor. Planlanan teknik iş birliği, iki şirketin hangi ön koşulların oluşturulması gerektiğini incelemesini ve gelecekteki çelik üretim süreci için demir cevheri bazlı hammaddelerin potansiyel gelişimini değerlendirmesini gerektiriyor.

SALCOS® programına göre Salzgitter 2033 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi hedefini gerçekleştirecek.