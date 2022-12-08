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Salzgitter üretim süreçlerinin dijital dönüşümünü hızlandıracak

Perşembe, 08 Aralık 2022 14:19:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter AG, üretim süreçlerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve iklim dostu çelik üretimi için bir temel oluşturmak amacıyla Alman yazılım şirketi SAP SE ile uzun süredir devam eden iş ilişkisini güçlendirdiğini açıkladı.

Yalnızca Salzgitter’in çelik tesisleri her yıl yaklaşık sekiz milyon mt karbon emisyonuna neden oluyor. Bu da tüm Almanya’nın karbon ayak izinin yaklaşık %1’ine karşılık geliyor.

Salzgitter 2033 yılına kadar ham çelik üretimini karbondan arındırmayı ve yeşil çelik piyasasındaki varlığını artırmayı planlıyor. Şirket ilk karbonsuz çelik üretimine 2025 yılının sonunda başlamayı hedefliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Salzgitter 

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