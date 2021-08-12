Salzgitter bu yılın ilk yarısında son on yılın en iyi mali sonuçlarını elde etti

Perşembe, 12 Ağustos 2021 12:08:29 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter Group, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket, 2020 yılının ilk yarısında kaydedilen 144,7 milyon € net zarardan 230,6 milyon € net kâra geçerken, satış gelirleri yıllık %22,1 artışla 4,43 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Salzgitter’in AVFÖK’ü bu yılın ilk yarısında, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 49,7 milyon €’ya kıyasla 478,6 milyon €’ya çıktı.

Ayrıca, söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %14,4 artışla 3,38 milyon mt oldu.

Salzgitter’in CEO’su Gunnar Groebler yaptığı basın açıklamasında, “Elde ettiğimiz memnuniyet verici mali sonuçlar, çalışma kapasitemizin kanıtı olmakla kalmayıp önem vermemiz gereken diğer görevler için de destek sağlıyor. 2022 yılının bahar aylarında sunmayı beklediğimiz yeni kurumsal stratejimizi oluşturmamız için gereken vakti ayıracağız. 2025 yılının sonuna kadar hidrojenle çelik üretimine geçebilmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, karbon salımını 2030 yılına kadar kademeli olarak %30, karbon ayak izimizi ise en geç 2025 yılına kadar %95’ten fazla azaltacağız. Sonucunda da Almanya’nın mevcut salımı %1 düşmüş olacak,” sözlerine yer verdi.

Şirket, bu yılın geri kalanına yönelik satış geliri beklentilerini 9 milyar € ve vergi öncesi kârını ise 400-600 milyon € olarak revize etti.