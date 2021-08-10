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SAIL’in sahibi olduğu Rourkela’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında rekor kırdı

Salı, 10 Ağustos 2021 11:55:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) sahibi olduğu Rourkela Steel Plant’in (RSP) ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında 363.095 mt seviyesinde yer alarak şirketin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek aylık üretim seviyesi oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayında kaydedilen ham çelik üretiminin, 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen en yüksek aylık üretim seviyesi 362.319 mt’u geçtiği belirtildi.

Söz konusu ayda, RSP’nin çelik satışları 302.348 mt seviyesinde; tesisten yapılan toplam teslimatları 301.821 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sail  ham çelik  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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