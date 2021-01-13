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SAIL’ın Rourkela tesisinde ölümlerle sonuçlanan gaz kaçağına yönelik birçok inceleme başlatıldı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 11:50:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Birçok kuruluş, Steel Authority of India Limited’in Rourkela çelik tesisinde 6 Ocak’ta çıkan ve dört kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz kaçağını araştırmak için çeşitli incelemeler başlattı.

Söz konusu olaya yönelik ilk soruşturma Fabrikalar Müdürlüğü (CFB) ve ikinci soruşturma da yerel polis yetkilileri tarafından başlatıldı.

SAIL da Bokaro çelik tesisinin müdürü Atanu Bhowmik liderliğinde dört kişilik bir araştırma ekibi oluşturdu.

Ön soruşturmalar, işçiler yanlarında gaz maskesi taşıdığı ancak onları takmadığı için kazanın standart güvenlik protokollerinin ihmali ve kurallara uyulmaması nedeniyle gerçekleştiğini gösterdi.

Olaya dair bir diğer belirsizlik ise, yaşamını yitiren dört işçinin RSP’ye bağlı müteahhitler tarafından işe alınmış olması ve RSP’nin standart prosedürlerin uygulanmasına dair sorumluluğunun sözleşmeli işçileri kapsayıp kapsamadığı.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  Sail  |  benzer haberler »


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