SAIL'in Rourkela tesisi üretim rekoru kırdı

Salı, 03 Kasım 2020 14:04:57 (GMT+3) | Kalküta

Hint üretici Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela çelik tesisi bu yılın Ekim ayında 345.010 mt çelik ve 320.00 mt satılabilir çelik mamul üretimi gerçekleştirdi. Bu üretim seviyeleri üreticinin bu zamana kadar yaptığı en yüksek üretim oldu.

Yapılan açıklamada, SAIL’in bundan önce en yüksek ham çelik ve satılabilir çelik üretimini 2019 yılının Ocak ayında gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekim ayında şirketin sinter üretimi 622.199 mt seviyesinde yer aldı ve bu da daha önce yine 2019 yılının Ocak ayında kaydedilen 596.379 mt seviyesinden sonra yeni bir rekor oldu.