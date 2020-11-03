﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SAIL'in Rourkela tesisi üretim rekoru kırdı

Salı, 03 Kasım 2020 14:04:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint üretici Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela çelik tesisi bu yılın Ekim ayında 345.010 mt çelik ve 320.00 mt satılabilir çelik mamul üretimi gerçekleştirdi. Bu üretim seviyeleri üreticinin bu zamana kadar yaptığı en yüksek üretim oldu.

Yapılan açıklamada, SAIL’in bundan önce en yüksek ham çelik ve satılabilir çelik üretimini 2019 yılının Ocak ayında gerçekleştirdiği belirtildi.

Ekim ayında şirketin sinter üretimi 622.199 mt seviyesinde yer aldı ve bu da daha önce yine 2019 yılının Ocak ayında kaydedilen 596.379 mt seviyesinden sonra yeni bir rekor oldu. 


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Tata Steel Hollanda’daki varlıkların satışı için yapılan ayrıntılı incelemenin Aralık ayına kadar tamamlanmasını ...
17  Kas

SAIL’in Rourkela tesisi günlük üretim rekorları kırdı
12  Kas

Hindistan hükümeti vasıflı çelik üretimi için teşvik planını onayladı
11  Kas

Hindistan’ın yeni ihracat teşvik planı yalnızca üç sektörü kapsayacak
28  Eki

Tata Steel küresel faaliyetlerinde yüksek kapasite kullanım seviyelerine döndü