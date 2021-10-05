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SAIL’in Rourkela tesisi son kullanıcılara ilk doğrudan API boru satışını gerçekleştirdi

Salı, 05 Ekim 2021 10:47:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela Steel Plant (RSP) tesisi, yerel petrol şirketlerine 3.000 mt API kalite boru tedarii gerçekleştirdi. Bu, üreticinin son kullanıcılara yaptığı ilk doğrudan satış oldu.

RSP’ye göre, API borular Hindistan’ın en büyük petrol rafinerisi ve satıcısı Indian Oil Corporation Limited’e (IOCL) gönderildi. Benzer ebatta borular aynı zamanda Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) şirketine tedarik edildi.

Şirketten bir yetkili, “Bu, RSP’nin ihaleye katılarak yaptığı ilk doğrudan tedarik, çünkü tesis müşterilerin isteklerine göre üretim yapıyor,” dedi.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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