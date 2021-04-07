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SAIL’in Rourkela çelik tesisi eritme birimindeki yangından olumsuz etkilendi

Çarşamba, 07 Nisan 2021 14:40:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited, Rourkela çelik tesisinde faaliyetlerin 2 No’lu eritme biriminde geçtiğimiz Pazartesi günü çıkan küçük çaplı bir yangından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Açıklamada, “Yangından kimse yara almadı. Faaliyetlere normal devam edilmesi için çalışmalar sürüyor,” ifadelerine yer verildi.

Yangında kabloların zarar gördüğü ve tesisin yangına müdahale personelinin araştırma alanı hemen inceleyerek yangını söndürdüğünü belirtildi.

Şirket bir yangını soruşturmak ve bir güvenlik açığı olup olmadığını anlamak için bir “kaza komitesi” oluşturdu.  


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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