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SAIL’in RMD’yi tasfiye etmesi iş gücünü azaltmayacak

Çarşamba, 23 Haziran 2021 11:06:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, devlete bağlı Steel Authority of India Limited’in (SAIL), hammadde birimini (RMD) tasfiye etmesiyle birlikte iş gücünde azalma olmayacağını ve işten çıkarma yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Pradhan, RMD’nin tasfiyesine karşı çıkan Batı Bengal eyaleti hükümetine gönderdiği yazıda, Batı Bengal’de yer alan Durgapur ve Burnpur üretim tesislerinin “madencilik faaliyetlerini genişletmesi ve demir cevheri talebini karşılaması gerektiğini” ifade etti.

Ancak, Durgapur ve Burnpur tesislerinin demir cevheri madeni olmadığı için madencilik faaliyetlerini nasıl genişleteceğine dair belirsizlik devam ediyor.

SAIL’e bağlı RMD tarafından işletilen demir cevheri madenlerinin Odisha’da yer alan Rourkela Steel Plant’e (RSP) ve diğer madenlerin ise Jharkhand’da bulunan Bokara Steel Plant’e (BSP) devredileceği öğrenildi.

Söz konusu hamleyle birlikte, Bolani, Taldih ve Barua demir cevheri madenlerinin idari ve operasyonel yönetimi RSP’nin, Chiria, Megathaburu, Kiriburu, Gua ve Kuteswar madenlerininki ise BSP’nin sorumluluğunda olacak.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  madencilik  |  benzer haberler »


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