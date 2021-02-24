SAIL’ın Durgapur tesisi Indian Railways’e ilk dövme çelik tekerlek teslimatını gerçekleştirdi

Çarşamba, 24 Şubat 2021 12:40:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in Durgapur Steel Plant (DSP) tesisi, devlete bağlı taşımacı Indian Railways’e (IR) ilk dövme çelik tekerlek teslimatını gerçekleştirdi.

SAIL’a göre, DSP Hindistan’da dövme çelik tekerlek üretim birimi olan tek çelik tesisi ve şu anda ülkedeki lokomotif tekerleği talebinin tamamını DSP karşılıyor.

Bununla birlikte, devlete bağlı bir diğer çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Uttar Pradesh eyaletinde yıllık 100.000 tekerlek kapasiteli bir dövme çelik tekerlek tesisinin inşasını tamamlamak üzere ve tesisin bu yılın sonunda ticari üretime başlaması bekleniyor.