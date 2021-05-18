SAIL’in Dungapur tesisi Hindistan’ın LHB vagonları için ilk çelik şaftların sevkiyatını yaptı

Salı, 18 Mayıs 2021 14:09:28 (GMT+3) | Kalküta

Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) bağlı kuruluşu Durgapur Steel Plant, devlet demir yolu Indian Railways (IR) tarafından üretilen Linke Hofman Busch (LHB) vagonlarına özel geliştirilen çelik şaftların ilk partisinin sevkiyatını yaptı.

Şirket, 53 adet çelik şafttan oluşan ilk partinin, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan ve IR tarafından işletilen Modern Coach Factory’ye sevk edildiğini bildirdi.

SAIL’in yaptığı açıklamaya göre, çelik şaftların geliştirilmesi ve tedarik edilmesi, IR’nin artan talebini karşılamak açısından büyük bir önem taşıyor. Öyle ki IR, Geniş Hatlı vagon kullanımından daha nitelikli ve modern LHB vagon kullanıma geçtiği için yeni nesil çelik şaftlara olan ihtiyaç da artıyor.

Söz konusu çelik şaftlar, SAIL’in bağlı kuruluşları DSP, Alloy Steel Plant (ASP) ve Visvesvaraya Iron and Steel Plan (VISP) çelik üreticilerinin ortak çalışmasıyla üretildi.

Şirketten yapılan açıklamada, DSP sıcak demiri üretirken, ASP’nin bunu çeliğe dönüştürdüğü ve VISL’nin de çeliği döverek LHB şaflarını oluşturduğu, sonrasında dövülmüş şaftları VISL’den alan DSP’nin tavlama işlemi uyguladığı dile getirildi. Tüm şaftların daha sonra, IR’nin danışmanlık kuruluşu RITES Limited tarafından boyut değişikliğine ve tahribatsız testlere tabi tutulduğu da gelen bilgiler arasında.