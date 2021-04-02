SAIL’in çelik satışları piyasadaki dalgalanmaya rağmen 2020-21 mali yılında arttı

Cuma, 02 Nisan 2021 10:59:37 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), 31 Mart tarihinde sona eren 2020-21 mali yılının dördüncü çeyreğindeki üretim ve satışında şimdiye kadar kaydedilen en iyi çeyreklik performansı elde ettiğini açıkladı. Söz konusu çeyrekte, şirket yıllık %6 ve çeyreklik bazda %4 artışla 4,55 milyon mt ham çelik üretti. Şirketin dördüncü çeyrekteki satışları yıllık %14 ve çeyreklik bazda %3 artışla 4,27 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu mali yılda piyasada görülen dalgalanmaya rağmen şirketin satışları, bir önceki mali yılda kaydedilen 14,23 milyon mt’a kıyasla %4,4 artışla 14,87 milyon mt seviyesinde yer alarak, bugüne kadar kaydedilen en iyi yıllık seviye oldu.

SAIL’in Başkanı Soma Mondal, “Mali yılın ilk aylarında görülen zor piyasa koşullarının ardından şirket, üretimini artırmaya, operasyonel verimliliği artırmaya, tesisleri optimum seviyelerde çalıştırmaya ve stok seviyelerini düşürmeye odaklı bir yaklaşım benimsedi,” şeklinde yorum yaptı.