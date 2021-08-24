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SAIL’in Bhilai tesisi NCC kalite çelik ray üretimi için kaynak teknolojisi geliştirdi

Salı, 24 Ağustos 2021 11:19:07 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Bhilai Çelik Tesisi (BSP), ulusal taşımacı Indian Railways’in (IR) talebi üzerine Nikel-Krom-Bakır (NCC) alaşımlı çelik ray üretimi için kaynak teknolojisi geliştirdi.

SAIL şirketinden bir yetkili, NCC kalite ray üretimi için gerekli olan bu teknolojinin SAIL’in Demir-Çelik Araştırma ve Geliştirme Merkezi, IR’nin Ray Tasarımı ve Standartları Organizasyonu ve Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildiğini söyledi. Bu ürün, ülkenin korozyona müsait bölgelerinde ray döşemeyi çok daha kolay hale getirecek.

BSP yöneticisi Anirban Dasgupta, “Şu anda IR’ye 260 metre kaynaklı panel uzunluğunda NCC kalite ray tedarik edebilecek konumdayız. Bu uzunluk önceden 13 metre ile sınırlıydı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Sail  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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