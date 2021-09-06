SAIL’e bağlı Rourkela kapasite artırımına yönelik sermaye harcamalarına 684 milyon $ ayırdı

Pazartesi, 06 Eylül 2021 11:16:09 (GMT+3) | Kalküta

Steel Authority of India Limited’e (SAIL) bağlı Rourkela Steel Plant’in yeni üretim birimine ve yeni teknolojilere geçmeye yönelik sermaye harcamalarının yaklaşık 684 milyon $ olacağı duyuruldu.

Ham çelik üretiminin mevcut 4,20 milyon mt’dan 4,85 milyon mt’a ve nihai mamul üretiminin ise mevcut 3,88 milyon mt’dan 4,32 milyon mt’a çıkarılacağı bildirildi.

Yıllık 770.000 mt üretim kapasitesi bulunan 7 No’lu yeni kok fırını 6 No’lu kok fırınının yakınına; yıllık 1,15 milyon mt üretim kapasitesi olan 3 No’lu yeni çelikhane ise 1 No’lu çelikhanenin yakınına inşa edilecek. Ayrıca, yıllık 300.000 mt üretim kapasitesi bulunan normalleme fırını, niş ürün piyasasına hitap etmek amacıyla yeni levha üretim tesisinin içerisine inşa edilecek.

Bununla birlikte, günlük üretim kapasitesi 1.000 mt olan yeni oksijen üretim tesisinin, yüksek fırınların artan üretim kapasitesini ve tıbbi oksijen ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut oksijen üretim tesisinin yakınına inşa edileceği belirtildi.

Yeşil girişimcilik kapsamında, kömür gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılması için farklı üretim birimleri, doğal gaz boru hattına bağlanacak. Öte yandan, peletleme birimleri, sıcak hava üfleme ısısının artırılması için 5 No’lu yüksek fırının içine yeni bir fırın inşa edilmesi ve oksijen zenginleştirme de mevcut yüksek fırınının üretim kapasitesini artırma planları arasında yer alıyor.