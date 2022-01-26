SAIL’e ait iki üretim biriminin özelleştirilmesi 2021-2022 mali yılında tamamlanmayacak

Çarşamba, 26 Ocak 2022 14:05:54 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Steel Authority of India Limited’e ait Salem Steel Plant (SSP) ile Alloy Steel Plant’in (ASP) özelleştirilme süreci 2021-2022 mali yılında tamamlanmayacak.

2021 yılının başında, SAIL’in vasıflı çelik üretim birimlerinin özelleştirileceği açıklanmış olsa da sürecin başlatılamadığı ve hisse satışının 2021-2022 mali yılında gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Gecikmenin gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, piyasa kaynakları muhalefet kanadının hükümete bağlı şirketlerin özel yatırımcılara devredilmesine karşı çıkmasına bağlı olarak özelleştirilme sürecinde ilerleme katedilemediğini belirtti. Benzer şekilde, yine hükümete bağlı iki ticaret bankasının özelleştirilme kararına ilişkin açıklama yapılamadığı gözleniyor.

SSP’nin soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üretim kapasitesi yıllık 66.600 mt ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik üretim kapasitesi yıllık 272.000 mt seviyelerinde yer alıyor.

ASP’nin ise çelik levha, slab, blum, dövme çelik çubuk ve lama üretim kapasiteleri bulunuyor.