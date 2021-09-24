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SAIL’e ait IISCO paralel flanşlı profil üretti

Cuma, 24 Eylül 2021 11:08:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait IISCO Steel Plant’in, Universal Structural tesisinde, paralel flanşlı profil (750 mm NPB) üretimi yaptığı duyuruldu.

Daha önceden, Hindistan iç piyasasında, 600 mm ebatlı NPB’ler bulunuyordu. SAIL'in piyasaya sürdüğü 750 mm ebatlı NPB’ler, 173, 174,54, 185, 196 ve 202,48 kg/m ağırlıklarında üretiliyor.

Paralel flanşlı profil, bağlantıları kolaylaştırdığından ve bileşik profile olan ihtiyacı ortadan kaldırdığından ötürü geleneksel profillere kıyasla, tasarımcılara daha çok esneklik ve ekonomik çözümler sunuyor. Yüksek mukavemetli çelikten üretilmesine bağlı olarak ürünün ağırlığı önemli ölçüde azalıyor ve bu sayede, maliyet tasarrufu sağlanıyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  uzun ürünler  Sail  profil  |  benzer haberler »


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