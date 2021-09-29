SAIL’e ait Bhilai Steel Plant özel kalite ray üretimine başladı

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant, ulusal demir yolları Indian Railways’e yönelik özel kalite ray üretimine ve dağıtımına başladığını duyurdu.
Yerel üreticisi bulunmadığından tamamen ithalat yoluyla karşılanan söz konusu raylar, makaslarda kullanılıyor.
SAIL, 815 mt ağırlığında 429 çift rayın, Indian Railways’e sevk edildiğini belirtti.
Özel raylar sayesinde trenler, yüksek hızda ray değiştirebiliyor. Ulusal demir yolları, artan talebi karşılayabilmek amacıyla demir yollarını yenilemede söz konusu raylardan faydalanıyor.