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SAIL’a bağlı kuruluşların stratejik satışının bir sonraki mali yılda gerçekleşmesi muhtemel

Perşembe, 21 Ocak 2021 12:44:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinden bir yetkili 21 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamada, devlete ait Steel Authority of India Limited'in (SAIL) iki bağlı kuruluşunun planlanan stratejik satışının bir sonraki mali yıl gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

SAIL'in iki birimi – Salem Steel Plant (SSP) ve Bhadravati Steel Plant (BSP) - için mali tekliflerin 31 Mart 2021'de gelmesi beklendiğini, ancak başarılı bir ihale durumunda gerekli güvenlik izninin Hindistan Rekabet Komisyonu'ndan (CCI) alınacağı ifade edildi. Bu işlemin tamamlanması ise zaman alabilir ve 2021-22 mali yılına kalabilir.

Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi (Dipam), Temmuz 2019'da niyet beyanının sunulmasını istemişti.

Dipam ayrıca, iki kuruluşun satışından elde edilecek gelirin SAIL'e gideceğini ve Hindistan hükümetine aktarılmayacağını açıkladı.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Sail  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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