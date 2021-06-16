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SAIL ve RINL işçileri 30 Haziran’da maaş değişikliğinin gecikmesini protesto için greve gidecek

Çarşamba, 16 Haziran 2021 14:01:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik şirketleri Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) bünyesinde çalışan işçileri temsil eden işçi sendikalarının ilgili şirketlerin yönetimine sunduğu bildiride, maaş değişikliğinin gecikmesi nedeniyle 30 Haziran’da greve gidileceği belirtildi.

Ulusal Çelik Sektörü Ortak Komitesi çatısı altında yer alan tüm işçi sendikalarına ait ortak eylem forumu tarafından yapılan grev çağrısı, SAIL ile RINL’e ait tüm çelik üretim tesislerinde ve madenlerinde gerçekleştirilecek.

Sendikaların yayımladığı açıklamada, “Ulusal Çelik Sektörü Ortak Komitesi, 30 Haziran tarihinde SAIL ve RINL’de 24 saatliğine gerçekleştirilecek grev dahil olmak üzere ortak sendika eylemi düzenleme üzerinde karar kıldı,” sözlerine yer verildi.

Ayrıca, işçi sendikaları, SAIL’in, tüm demir cevheri madenlerinin işletilmesinden sorumlu Kalküta merkezli hammadde birimini tasfiye etmesiyle birlikte madenlerin operasyonel sorumluluğunun şirkete ait üreticilerin bünyesine bırakılması kararını protesto edecek.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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