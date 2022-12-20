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SAIL üretim kapasitesini 2030’da 33 milyon mt’a çıkaracak

Salı, 20 Aralık 2022 11:10:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Jyotirditya Scindia tarafından yapılan açıklamaya göre, devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL) üretim kapasitesini 2030’a kadar yıllık 19,6 milyon mt’dan 33 milyon mt’a çıkaracak.

Hindistan’ın çelik üretim kapasitesinin yıllık 120 milyon mt’a ulaşarak dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten bakan, SAIL’in de ciddi katkılarıyla bu seviyenin 2030’da yıllık 300 milyon mt’a çıkacağını ifade etti.

SAIL’in yanı sıra, Bokaro Steel Plant de üretim kapasitesini yıllık 4,6 milyon mt’dan 8,6 milyon mt’a yükseltecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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