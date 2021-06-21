﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SAIL pandemi nedeniyle sertleştirilmiş çelik rayların ticari üretimini erteledi

Pazartesi, 21 Haziran 2021 15:43:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant (BSP), pandeminin ikinci dalgası nedeniyle ‘sertleştirilmiş’ çelik rayların ticari üretimini süresiz olarak erteledi.

Sertleştirilmiş çelik rayların soğuk testlerinin çoktan tamamlandığı belirtilirken, sıcak testlerinin ise Mart ayında yapılmasının planlanmasına rağmen pandeminin ikinci dalgası nedeniyle yabancı teknik uzmanların ülkeden gitmek zorunda kalması sonucunda yapılamaması, BSP’nin ticari üretimi durdurmasına sebep oldu.

Süresiz olarak ertelenen ticari üretim, pandemi koşulları hafifler hafiflemez ve yurt dışı seyahatlerine uygulanan kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz, uzmanların Chhattisgarh’da yer alan Bhilai tesisine dönmesiyle birlikte yeniden başlatılacak.

SAIL, 2020-2021 mali yılında BSP’ye ait Universal Rail Mill tesisinde sertleştirilmiş çelik ray üretmeyi ve normal çelik raylardan %50 daha fazla yük taşıma kapasitesi olan sertleştirilmiş çelik rayın ithal ikamesini artırmayı hedefliyordu.

Jindal Steel and Power Limited’den (JSPL) sonra SAIL, ülkedeki ikinci sertleştirilmiş çelik ray üreticisi olarak biliniyor.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Haz

Hindistan hükümeti pelet üreticisi KIOCL’yi tasfiye etmeyi düşünüyor
16  Haz

SAIL ve RINL işçileri 30 Haziran’da maaş değişikliğinin gecikmesini protesto için greve gidecek
11  Haz

Ind-Ra Tata Steel’in görünümünü durağandan pozitife çevirdi
11  Haz

JSW Steel’in ham çelik üretimi Mayıs ayında %10 arttı
26  May

Hindistan hükümeti pandemiden etkilenen ekonomi için mali teşvik paketi açıklayacak