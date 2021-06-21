SAIL pandemi nedeniyle sertleştirilmiş çelik rayların ticari üretimini erteledi

Pazartesi, 21 Haziran 2021 15:43:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant (BSP), pandeminin ikinci dalgası nedeniyle ‘sertleştirilmiş’ çelik rayların ticari üretimini süresiz olarak erteledi.

Sertleştirilmiş çelik rayların soğuk testlerinin çoktan tamamlandığı belirtilirken, sıcak testlerinin ise Mart ayında yapılmasının planlanmasına rağmen pandeminin ikinci dalgası nedeniyle yabancı teknik uzmanların ülkeden gitmek zorunda kalması sonucunda yapılamaması, BSP’nin ticari üretimi durdurmasına sebep oldu.

Süresiz olarak ertelenen ticari üretim, pandemi koşulları hafifler hafiflemez ve yurt dışı seyahatlerine uygulanan kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz, uzmanların Chhattisgarh’da yer alan Bhilai tesisine dönmesiyle birlikte yeniden başlatılacak.

SAIL, 2020-2021 mali yılında BSP’ye ait Universal Rail Mill tesisinde sertleştirilmiş çelik ray üretmeyi ve normal çelik raylardan %50 daha fazla yük taşıma kapasitesi olan sertleştirilmiş çelik rayın ithal ikamesini artırmayı hedefliyordu.

Jindal Steel and Power Limited’den (JSPL) sonra SAIL, ülkedeki ikinci sertleştirilmiş çelik ray üreticisi olarak biliniyor.