SAIL otomobil çeliği üretmek üzere Japonya veya Güney Kore’den iş ortağı arıyor

Çarşamba, 30 Aralık 2020 16:37:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), ArcelorMittal ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından, otomobil çeliği üretmek için Japonya veya Güney Kore’den bir iş ortağı arıyor.

SAIL Başkanı Anil Kumar Chowdhary, devlete bağlı diğer çelik şirketlerinin yanı sıra SAIL’ın, Japonya ile Güney Kore merkezli olan ve Hindistan’da otomobil çeliğine yönelik teknolojik imkanlar ve üretim ortaklığı arayan çelik üreticileriyle ön görüşmeler yapmak üzere halihazırda iki yetkili gönderdiğini söyledi.

SAIL ve ArcelorMittal, daha önceden Hindistan’da otomobil çeliği üretmek için ortak girişim oluşturmak üzere görüşmeler gerçekleştirmişti. Ancak görüşmeler, ArcelorMittal’in Nippon Steel ile iş birliği yaparak Hindistan merkezli Essar Steel’in çelik varlıklarını iflas kurtarma yoluyla devralmasının ardından sona erdi.