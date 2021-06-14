﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SAIL hammadde birimini tasfiye ederek demir cevheri madenlerini doğrudan çelik tesisleri bünyesine alacak

Pazartesi, 14 Haziran 2021 14:30:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), ülke genelindeki demir cevheri madenlerinin işletilmesinden sorumlu hammadde biriminin (RMD) tasfiye edilmesine yönelik bir teklifte bulundu.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeniden yapılandırma kapsamında, demir cevheri madenlerinin işletilmesi, SAIL’e bağlı çelik tesislerine devredilecek ve Kalküta şehrinde yer alan RMD ise tasfiye edilecek.

Söz konusu kaynaklar, bazı demir cevheri madenlerinin, Odisha’da yer alan SAIL’e bağlı Rourkela Steel Plant’e (RSP), diğer madenlerin ise Jharkhand’de yer alan Bokaro Steel Plant’e devredileceğini belirtti. Bolani, Taldih ve Barua demir cevheri madenlerinin RSP’nin idari ve operasyonel sorumluluğuna bırakılacağı, Chiria, Megathaburu, Kiriburu, Gua ve Kuteswar demir cevheri madenlerinin ise BSP’nin sorumluluğunda olacağı eklendi.

Ayrıca, SAIL’in, RMD’nin tasfiyesine ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

 


Etiketler: madencilik  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Haz

Goa hükümeti demir cevherinin kara yolu üzerinden taşınmasını muson mevsimi boyunca yasakladı
10  Haz

Chhattisgarh eyaleti 16 adet demir cevheri ve kireç taşı bloğunu ihaleye açacak
03  Haz

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Mayıs ayında %21,83 arttı
21  May

Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümeti demir cevheri ve kireç taşı arama çalışmalarını üstlenecek
17  May

Odisha hükümeti eski madencilerin demir cevheri stoklarını eritmelerine izin verdi