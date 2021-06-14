SAIL hammadde birimini tasfiye ederek demir cevheri madenlerini doğrudan çelik tesisleri bünyesine alacak

Pazartesi, 14 Haziran 2021 14:30:42 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), ülke genelindeki demir cevheri madenlerinin işletilmesinden sorumlu hammadde biriminin (RMD) tasfiye edilmesine yönelik bir teklifte bulundu.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeniden yapılandırma kapsamında, demir cevheri madenlerinin işletilmesi, SAIL’e bağlı çelik tesislerine devredilecek ve Kalküta şehrinde yer alan RMD ise tasfiye edilecek.

Söz konusu kaynaklar, bazı demir cevheri madenlerinin, Odisha’da yer alan SAIL’e bağlı Rourkela Steel Plant’e (RSP), diğer madenlerin ise Jharkhand’de yer alan Bokaro Steel Plant’e devredileceğini belirtti. Bolani, Taldih ve Barua demir cevheri madenlerinin RSP’nin idari ve operasyonel sorumluluğuna bırakılacağı, Chiria, Megathaburu, Kiriburu, Gua ve Kuteswar demir cevheri madenlerinin ise BSP’nin sorumluluğunda olacağı eklendi.

Ayrıca, SAIL’in, RMD’nin tasfiyesine ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.