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SAIL Ekim ayında satış rekoru kırdı

Perşembe, 05 Kasım 2020 13:30:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), bu yılın Ekim ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla %21 artışla 1,34 milyon mt satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu satış, üreticinin aylık satışları arasında bu zaman kadarki en yüksek satış oldu.

SAIL’ın ham çelik ve satılabilir çelik üretimi Ekim ayında %14 artarak sırasıyla 1,45 milyon mt ve 1,34 milyon mt olarak kaydedildi. Şirketin başkanı Anil Kumar Chowdhary, “Şirketimiz Haziran ayından beri güçlü bir satış performansı gerçekleştiriyor ve bu trendi devam ettirmeye kararlı,” dedi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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