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SAIL 2021-2022 mali yılında 2,7 milyar $’lık borcunu kapatacak

Cuma, 27 Ağustos 2021 10:19:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Steel Authority of India Limited (SAIL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin, 2021-2022 mali yılında, güçlü satış marjları sayesinde 2,7 milyar $’lık borcunu kapatacağı belirtildi.

SAIL, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), yaklaşık 676 milyon $’lık borcunu kapattığını ifade etti.

Piyasa koşullarına yönelik açıklamalar yapan Başkan Soma Mondal, talepte toparlanma görüldüğünü ve yassı mamul fiyatları yatay seyrederken, uzun mamul fiyatlarının artış göstereceğine dair göstergeler olduğunu söyledi.

Şirketin, 2020-2021 mali yılındaki toplam borcunun 4,78 milyar $ olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Hindistan  Sail  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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