SAIL 2019-20 mali yılında ihracat rekoru kırdı

Cuma, 23 Ekim 2020 14:49:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Başkanı Anil Kumar Chowdhary, şirketin 2019-20 mali yılında bir önceki mali yıla kıyasla %54 artışla 1,18 milyon mt çelik ihracatı yaparak ihracat rekoru kırdığını belirtti.

Chowdhary, SAIL’ın 2019-20 mali yılında, 15,08 milyon mt ile en yüksek satılabilir çelik üretimini ve 14,23 milyon mt ile de en yüksek satış hacmini kaydettiğini belirtti. Söz konusu mali yılda, şirketin çelik ray üretimi yıllık %30 artışla 1,28 milyon mt olarak 1 milyon mt barajını ilk kez aştı.