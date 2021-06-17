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Saarstahl, Liberty Steel’in Fransa’daki tesisleri için teklif verdi

Perşembe, 17 Haziran 2021 11:52:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli uzun mamul üreticisi Saarstahl, Liberty Steel Group’un Fransa’daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange’i satın almak için teklif verdiğini açıkladı. Bu teklif, iki tesisin geleceği için gerçekleştirilecek bir endüstriyel projeyi ve Nord ile Moselle bölgelerindeki endüstriyel faaliyetlerin gelişimini destekliyor.

Alımlarla birlikte Saarstahl, şirketin ticari ve endüstriyel stratejisine yeni bir demir yolu pazarını entegre etmeyi, blum ve ray ile portföyünü çeşitlendirmeyi ve elektrik ark ocağıyla yeni bir üretim teknolojisine erişmeyi planlıyor. Proje, şirketin rekabet gücünü ve yapısal dönüşümü güçlendirme stratejisiyle uyumlu.

Entegrasyonun sonunda, Hayange, Saarstahl için önemli bir varlık olacak ve Avrupa’nın ekolojik geçiş stratejisine katkıda bulunacak. Şirket, yüksek kaliteli altyapı malzemeleri üretmeyi hedefliyor.

Ascoval, geri dönüştürülmüş çelikten üretilen çelik ve elektrik ark ocağı teknolojisiyle Saarstahl’ın temel yeşil çelik üretim tesisi olacak.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 4 Haziran tarihinde Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal söz konusu tesislerin alımı için AB’nin onayını istemişti.


Etiketler: Avrupa Birliği  devralım  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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