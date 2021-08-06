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Saarstahl, Liberty Steel’in Fransa’daki tesisleri Ascoval ve Hayange’i satın aldı

Cuma, 06 Ağustos 2021 13:36:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi SHS Stahl Holding Saar’ın bağlı kuruluşu Almanya merkezli uzun çelik üreticisi Saarstahl, İngiltere merkezli Liberty Steel’in Fransa’daki çelik tesisleri Ascoval ve Hayange’i satın aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre SHS, yüksek kaliteli yeşil çelik üretimine odaklanıyor ve alım, şirketin büyüme ve çeşitlilik stratejisiyle tamamen uyumlu. SHS Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Ulrich Köhler, “Alım, devam eden yapısal dönüşüm sürecimize paralel olarak yeni faaliyetler geliştirmemize ve rekabet gücümüzü artırmamızı sağlayacak,” dedi.

Ascoval, döngüsel ekonomiyi düşük karbon salımı yapan yeni bir teknolojiyle birleştiriyor. Elektrik ark ocağı teknolojisi, tesisin son teknoloji karbonsuz çelik üretmesini sağlıyor. Hayange, sürdürülebilir mobilite çözümlerinin geliştirilmesi için gerekli olan demir yolu altyapı ürünleri üretiyor. Ascoval ve Hayange, bu alım ile otomotiv sektörüne ve yeni pazarlara erişebilecek.


Etiketler: devralım  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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