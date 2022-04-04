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Saarstahl Fransa’da bulunan tesisleri Saarstahl Ascoval ve Saarstahl Rail’e 7 milyon € yatırım yaptı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 11:49:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli uzun çelik üreticisi Saarstahl bu yıl Fransız tesisleri Saarstahl Ascoval ve Saarstahl Rail için yaklaşık 7 milyon €’luk bir yatırımı onayladığını açıkladı. Onaylanan yatırım verimliliği artıran çeşitli projeler için tesislerin yenileme çalışmalarında kullanılacak. Şu anda 2022 yılı için ek yatırımlar planlanıyor.

Açıklamaya göre şirketin uzun vadeli hedefi, enerji maliyetlerindeki keskin artışa rağmen Saarstahl Ascoval’da karbonsuz çelik üretmek ve Saarstahl Rail’i sürdürülebilir ürünler için başlıca tesis haline getirmek.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği çelik üretimi yatırım 

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