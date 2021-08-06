Ryerson’ın net kârı ikinci çeyrekte 113 milyon $ oldu

Cuma, 06 Ağustos 2021 10:25:49 (GMT+3) | San Diego

Ryerson Holding Corporation, 30 Temmuz 2021 tarihinde sona eren ikinci çeyreğe yönelik mali raporunu açıkladı.

Buna göre, söz konusu çeyrekte, Ryerson’ın satış gelirleri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,1 milyar $’a kıyasla %23,7 artışla 1,4 milyar $ oldu. Bununla birlikte, şirketin ortalama satış fiyatlarında %20,1 ve sevkiyat tonajında da %2,9 artış kaydedildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, Ryerson’ın net kârı, ilk çeyrekte kaydedilen 25 milyon $’a kıyasla $113 milyon $’a yükseldi.

Şirketin Başkanı ve CEO’su Eddie Lehner, yaptığı basın açıklamasında, “İlk çeyreğe ve önümüzdeki çeyreklere baktığımızda, günümüzün ve geleceğin toplumlarının ihtiyaçlarının merkezinde, geri dönüştürülebilir metallerin yer aldığı ve sürdürülebilir üretimin genişletilmesini destekleyici emareler daha fazla ortaya çıkıyor. Arzın, mevcut ve beklenen talebi halen karşılayamaması, bekleyen siparişlerin birikmesi ve artması, daha avantajlı fiyatlandırma dinamiklerine destek veriyor,” sözlerine yer verdi.

Ryerson, ikinci çeyrekte, endüstriyel ekipman, gıda ile tarım ürünleri ve ticari kara taşımacılığı gibi son kullanıcı sektörlerde günlük sevkiyatların arttığını ve arzda devam eden zorluklara rağmen müşterilerden olumlu talep tahminleri almaya devam ettiğini söyledi. Kuzey Amerika’da, dayanıklı tüketim malları, metal üretim, atölye ve HVAC gibi son kullanıcı sektörlerin, arzın iş gücü, malzeme ve nakliyeyi kısıtlamasına bağlı olarak ilk çeyreğe kıyasla düşüş gösterdiği bildirildi.

2020 yılının ikinci yarısında, çelik ürünlerinde görülen fiyat artışının, teslimat süreleri uzadıkça artmaya devam ettiği belirtildi. Üreticilerin üretim kapasitesi, son birkaç aydır %80’in üzerinde yer alırken, vadeli fiyatların yıl sonuna kadar yüksek seyredeceği ifade edildi. Ryerson, üç ana emtianın tümünün fiyatlarının üçüncü çeyreğe kadar son 12 iki ayın en yüksek seviyede veya en yüksek seviyeye yakın seyredeceğini, talebin verdiği destek göz önünde bulundurulduğunda, fiyatların kademeli bir şekilde normalleşeceğini söyledi.