Rusya’nın paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde artış gösterdi

Salı, 07 Eylül 2021 14:23:44 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın paslanmaz çelik talebi bu yılın ilk yarısında çoğunlukla, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan önlemlerin gevşetilmesinin ardından inşaat faaliyetlerinin canlanmasına bağlı olarak hafifçe toparlandı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Rusya’nın toplam paslanmaz çelik tüketimi yıllık %27,3 artışla 273.000 mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin soğuk haddelenmiş yassı mamul talebi %13,3, uzun mamul ve tel talebi ise sırasıyla %15,2 ve %43,9 arttı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde, ithal paslanmaz çelik, Rusya’nın tüketiminin %75,3’ünü, yerel paslanmaz çelik ise %24,7’sini oluşturdu.