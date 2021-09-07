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Rusya’nın paslanmaz çelik tüketimi Ocak-Haziran döneminde artış gösterdi

Salı, 07 Eylül 2021 14:23:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın paslanmaz çelik talebi bu yılın ilk yarısında çoğunlukla, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan önlemlerin gevşetilmesinin ardından inşaat faaliyetlerinin canlanmasına bağlı olarak hafifçe toparlandı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Rusya’nın toplam paslanmaz çelik tüketimi yıllık %27,3 artışla 273.000 mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin soğuk haddelenmiş yassı mamul talebi %13,3, uzun mamul ve tel talebi ise sırasıyla %15,2 ve %43,9 arttı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu dönemde, ithal paslanmaz çelik, Rusya’nın tüketiminin %75,3’ünü, yerel paslanmaz çelik ise %24,7’sini oluşturdu.


Etiketler: BDT  paslanmaz  yassı ürünler  paslanmaz  Rusya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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