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Rusya’nın Kuzbass bölgesinde kömür üretimi Ocak-Eylül döneminde %9,3 azaldı

Salı, 25 Ekim 2022 13:43:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yayımlanan resmi verilere göre, Rusya’nın Kuzbass bölgesinde kömür üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %9,3 düşüşle 162,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %7,1 düşüşle 48,4 milyon mt ve termal kömür üretimi yıllık %10,2 düşüşle 114,1 milyon mt oldu.

Açık maden ocaklarında yıllık %7,3 düşüşle 106,7 milyon mt kömür üretilirken, yeraltı ocaklarından 55,8 milyon mt kömür çıkarıldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Kuzbass bölgesinden son kullanıcılara yapılan kömür sevkiyatları yıllık %10,5 düşüşle 132,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu sevkiyatların yıllık %15,5 düşüşle 88,1 milyon mt’u dış piyasalardaki alıcılara, yıllık %8 düşüşle 24,1 milyon mt’u Rus metalürji şirketlerine ve yıllık %12,3 artışla 12,8 milyon mt’u termik santrallere yapıldı.

1 Ekim tarihi itibarıyla Kuzbass bölgesinde kömür stokları çoğunlukla Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların ihracat satışlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle yıllık 2,9 milyon mt artışla 18,9 milyon mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Rusya BDT Üretim 

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