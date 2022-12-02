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Rusya’nın Kuzbass bölgesinde kömür üretimi Ocak-Ekim döneminde %9,6 azaldı

Cuma, 02 Aralık 2022 11:44:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yayımlanan resmi verilere göre, Rusya’nın Kuzbass bölgesinde kömür üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 200,7 milyon mt’a kıyasla 181,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %7,3 düşüşle 54,4 milyon mt ve termal kömür üretimi yıllık %10,5 düşüşle 127,1 milyon mt oldu.

Açık maden ocaklarında yıllık %7,1 düşüşle 120 milyon mt kömür üretilirken, yeraltı ocaklarından yıllık %14 düşüşle 61,5 milyon mt kömür çıkarıldı.

Bu yılın ilk 10 ayında Kuzbass bölgesinden son kullanıcılara yapılan kömür sevkiyatları yıllık %13,8 düşüşle 148,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu sevkiyatların 98,7 milyon mt’u dış piyasalardaki alıcılara, 26,7 milyon mt’u Rus metalürji şirketlerine ve 14,4 milyon mt’u yerel termik santrallere yapıldı.

1 Kasım tarihi itibarıyla Kuzbass bölgesinde kömür stokları çoğunlukla Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımların ihracat satışlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle yıllık 2,6 milyon mt artışla 19 milyon mt seviyesine yükseldi.

Öte yandan yalnızca Ekim ayında Kuzbass bölgesinde kömür üretimi yıllık %12 düşüşle bu yılın Ocak-Mart döneminde kaydedildiği gibi 19.000 mt seviyesine indi. Aynı ayda koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık %9,1 düşüşle 6 milyon mt, termal kömür üretimi ise yıllık %13,3 düşüşle 13 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Rusya BDT Üretim 

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